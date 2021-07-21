Вчера на заводе "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода и выброс нитрозных газов. Последствия чрезвычайной ситуации ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Синоптики советуют жителям северо-запада Украины, в частности Ривненской области, защититься зонтиками от возможных кислотных дождей после аварии на "Ривнеазоте".

Об этом Укргидрометцентр сообщает в Facebook.

Отмечается, что после аварии на заводе "Ривнеазот" в воздух поднялось огромное оранжевое облако окиси азота.

"Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало и постепенно рассеивалось и оседало локально, не распространяясь на большое расстояние от места выброса благодаря погодным условиям в Ривненской области в течение минувших суток", - говорится в сообщении.

"Однако некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны. Поэтому в некоторых районах Ривненской области выпадали подкисленные дожди, и хотя угрозы уже нет, не стоит сегодня "купаться" под дождями, а нужно все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком", - отметили синоптики.

В то же время, по их данным, по состоянию на 6:00 утра 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде из-за выброса окиси азота не было. В частности, на территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 – 0,074 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 и оксида азота 0,029 – 0,048 мг/м3 при предельно допустимой концентрации – 0,4 мг/м3.

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Взрыв на заводе "Ривнеазот": что известно

Вечером, 20 июля, на заводе "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС заверили, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

Правоохранители по факту аварии возбудили уголовное производство за нарушения правил безопасности.

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Автор: Виталий Саенко