В Киеве мертвецки пьяный водитель устроил "гонки" на дорогах, спровоцировал аварию и пытался сбежать (видео)

Драгер показал, что концентрация алкоголя в крови нарушителя превышала норму более чем в 10 раз.

В Киеве патрульные составили протоколы на водителя, который в нетрезвом виде сел за руль и грубо нарушал правила дорожного движения, а впоследствии устроил ДТП и уехал с места происшествия.

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Как сообщается в Facebook Патрульной полиции Киева, ночью 13 июля сразу несколько граждан обратились в полицию с сообщением, что водитель автомобиля Ford движется с многочисленными нарушениями и выполняет опасные маневры.

Впоследствии, в полицию позвонил водитель, который сообщил, что этот же Ford совершил ДТП на Северном мосту с его автомобилем Subaru, после чего уехал с места происшествия. Заявитель также заметил у водителя Ford признаки алкогольного опьянения.

К поискам автомобиля Ford присоединились все свободные экипажи и патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер видеонаблюдения.

Вскоре один из автопатрулей заметил нарушителя на улице Бальзака. Патрульные остановили авто, а при общении с водителем заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования с помощью Драгера — 2,26 промилле – более чем в 10 раз больше нормы для водителей.

Полицейские составили на мужчину протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.124 (Нарушение ПДД, которое повлекло к ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) КуоАП.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на Столичном шоссе под Киевом водитель автомобиля Mercedes на встречной полосе врезался в Hyundai. В результате столкновения погибли водитель Hyundai, его жена и двое детей. Мальчика 2006 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас мальчик находится в критическом состоянии в реанимации. По результатам тестирования прибором Drager у водителя Mercedes определено содержание алкоголя в крови 1,32 промилле.

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