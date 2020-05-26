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В Киеве автомобиль врезался в остановку, на которой стояли люди (видео)

18:23, 26 мая 2020
Происшествия
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Читайте такжеЕхал на красный: в Одессе маршрутчик насмерть сбил пешехода на переходе (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным свидетелей, на остановке общественного транспорта в то время стояли трое людей.

Водитель автомобиля, который спускался в сторону Подола, неожиданно начал тормозить, выкрутил руль и вылетел на тротуар. Одного из пешеходов госпитализировали в больницу.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одесской области в ДТП погибла женщина, еще пять человек пострадали.

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