В Киеве автомобиль врезался в остановку, на которой стояли люди (видео)
18:23, 26 мая 2020Происшествия
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Одного из пешеходов госпитализировали в больницу.
В Киеве автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, есть пострадавший
На проспекте Телиги в Киеве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Читайте такжеЕхал на красный: в Одессе маршрутчик насмерть сбил пешехода на переходе (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
По данным свидетелей, на остановке общественного транспорта в то время стояли трое людей.
Водитель автомобиля, который спускался в сторону Подола, неожиданно начал тормозить, выкрутил руль и вылетел на тротуар. Одного из пешеходов госпитализировали в больницу.
Ранее УНИАН сообщал, как в Одесской области в ДТП погибла женщина, еще пять человек пострадали.
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