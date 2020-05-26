В Днепропетровской области военные строят понтонную переправу рядом с разрушенным мостом (фото, видео)

Мост через реку Чертомлык в Никопольском районе области обвалился 20 мая во время движения фуры.

Сегодня утром военные 808-го понтонно-мостового полка ВСУ, который вчера вечером прибыл в Днепропетровскую область из Одесской области, начали монтаж понтонной переправы рядом с разрушенным мостом в Никопольском районе на дороге Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, представитель которого находится на месте происшествия.

По словам собеседника агентства, понтонный мост планируется смонтировать ориентировочно в течение суток.

Сейчас на месте происшествия работают 50 специалистов с привлечением 33 единиц спецтехники Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Никопольском районе возле села Алексеевка обрушился мост через реку Чертомлык (впадает в Днепр в Каховском водохранилище) во время движения по нему фуры, которая была загружена металлическими трубами весом около 20 тонн. Пострадавших в результате происшествия нет.

На въезде на мост стоял предупредительный знак для движения автомобилей - не более 10 тонн. Мост, по плану, подлежал ремонту в 2020 году.

Через с. Алексеевка проходит трасса Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

По факту обрушения моста открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч. 1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

24 мая из Белгород-Днестровского района Одесской области в Днепропетровскую область отправилась военная автоколонна инженерных войск ВСУ для строительства рядом с разрушенными мостом временной понтонной переправы.

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