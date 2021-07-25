Утверждается, что все началось с неаккуратной езды Фединчика на самокате.

Актер театра, телевидения и кино Андрей Фединчик спровоцировал драку в Подольском районе Киева.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Київ оперативний". Утверждается, что все началось с неаккуратной езды Фединчика на самокате.

"Этот злой мужик ехал зиг-загами по дороге на электросамокате. Ему очень не понравилось, что ему сигналят - подбежал к машине и начал водителя вытаскивать через окно, а тот ему брызгнул балончиком в лицо.

Человек был неадекватен, очень возмущался как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой. Кстати, зовут его Андрей Фединчик - это наш украинский актер (муж Натальи Денисенко)", - говорится в сообщении.

На видео с места событий можно видеть, что мужчина с голым торсом ведет себя агрессивно и пытается спровоцировать драку. Другой фрагмент видео демонстрирует, что он все же ударил своего оппонента. Несколько человек заломали его, и судя по всему, пытались успокоить.

В комментариях к видео опубликовали скриншот переписки в мессенджере, на котором Наталья Денисенко извиняется за действия своего супруга. По ее словам, Фединчик переживает тяжелый этап в жизни и во время инцидента не отдавал отчет своим действиям. В своих сториз в Инстаграм Денисенко не упоминает инцидент прямо, но признается, что в ее жизни произошла некая неприятность.

Фединчик известный киноактер, играл в таких фильмах как "Круты 1918", "Черный ворон", сериалах "Папаньки", "Против течения" и прочих.

Автор: Дмитрий Захаров