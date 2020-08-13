Инвесторы "Укрбуда" зажгли файеры и установили палатку под Минобороны (фото)

Митингующие требуют от Министерства обороны подписать соглашения для разблокирования строительства ряда жилых объектов в Киеве.

Инвесторы корпорации "Укрбуд", которые требуют от Министерства обороны подписать соглашения для разблокирования строительства ряда жилых объектов в Киеве, зажгли файеры и установили палатку под Минобороны.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции бьют палками в бочки возле центрального контрольно-пропускного пункта Министерства обороны в Киеве.

Митингующие стоят на тротуаре по обе стороны от центральных ворот оборонного ведомства. Часть людей вышли на проезжую часть, поэтому движение транспорта на участке Воздухофлотского проспекта частично затруднено.

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Участники акции разбросали перед воротами оборонного ведомства мелкие копейки и разложили детские игрушки. По словам организаторов, это символизирует то, что из-за действий должностных лиц министерства люди вынуждены "отдавать последние копейки на аренду жилья", а "детям негде жить".

Митингующие стоят на тротуаре по обе стороны от центральных ворот оборонного ведомства. Часть людей вышли на проезжую часть, поэтому движение транспорта на участке Воздухофлотского проспекта частично затруднено.

На месте акции находятся около 10 представителей Нацполиции, в частности полиции диалога.

Что требуют инвесторы "Укрстроя"

Инвесторы столичных жилых комплексов призывают представителей Минобороны подписать соглашения с "Киевгорстроем" для возобновления строительства ЖК "Волшебный город", "Оберег-2" и "Art House".

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Автор: Константин Гончаров