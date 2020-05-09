В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР – полиция отреагировала (фото)

9 мая в Украине празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но из-за пандемии все публичные мероприятия в государстве были отменены, а правительство призвали граждан почтить память погибших во время войны родственников дома.

Пенсионеры сходятся в центре Мелитополя 9 мая, несмотря на действующий карантин и призывы местной власти оставаться в этот день дома.

Об этом сообщает ria-m.tv.

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Один из пенсионеров взял с собой советскую атрибутику – красный флаг со звездой СССР, на что правоохранители немедленно отреагировали.

В ответ мужчина не останавливался и продолжал вспоминать Советский Союз. После разговора с пенсионером полиции удалось отобрать флаг.

Журналисты отмечают, что этот флаг у копов был не один. Возле местного отделения полиции их накопилось почти десять.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Украине празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но из-за пандемии все публичные мероприятия в государстве были отменены, а правительство призвало граждан почтить память погибших во время войны родственников дома.