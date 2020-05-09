9 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

9 мая – 129-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 236 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 9 мая 2020

В этот день мир отмечает второй из двух Дней памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, Всемирный день танца живота, День уличных музыкантов, Всемирный день справедливой торговли и Всемирный день мигрирующих птиц.

Читайте такжеВыходные в мае: когда украинцев снова ждет три дня отдыха подрядВ Украине празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в США - День памяти потерянного носка, День индейцев, День ночевки, День пирожных с ирисками, День гурманов, День муската, День синдрома Корнелии де Ланге, в Нидерландах - День велосипедиста, День мельника, в Монголии - День посадки деревьев, в Узбекистане - День памяти и почестей, в Армении - День освобождения Шуши, на Острове Джерси, в Гернси - День освобождения, в Дании - День Гельголандского сражения.

Памятные даты 9 мая, годовщины и события

В 1502 году Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырех суден и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в свое последнее, четвертое, путешествие в Америку.

В 1832 году 15 вождей индейцев семинолов подписали договор о продаже их земли во Флориде правительству США и уходе индейцев за реку Миссисипи.

В 1907 году американка Анна Джарвис начала свою национальную кампанию по учреждению празднования Дня матери в США.

Читайте такжеКогда День матери 2020: как поздравлять и какого числа отмечатьВ 1926 году американский пилот Флойд Беннетт и известный полярный исследователь Ричард Берд в роли штурмана на трехмоторном самолете конструкции Антона Фоккера первыми пролетели над Северным полюсом Земли, потратив на это 15 часов 30 минут.

В 1958 году в Сан-Франциско (в этом городе разворачивается действие) состоялась премьера фильма Альфреда Хичкока «Головокружение» с Джеймсом Стюартом и Ким Новак в главных ролях. Это - одна из лучших работ режиссера, которая регулярно попадает в сотню лучших фильмов в любых опросах кинокритиков и любителей кино.

В 1967 году легендарный боксер Мохаммед Али лишился титула чемпиона мира в тяжелом весе среди профессионалов советом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) после выдвинутого против него обвинения в отказе служить в армии США.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 мая чтит память святого Василия и праведной Глафиры Амасийской. В народе этот день называют Глафира Горошница. Большее всего ожидают в этот день прилета ласточек, их считают чистыми, светлыми птицами. Гнездо ласточки – оберег от пожара.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя разрушать гнезда ласточек. Также сегодня лучше не цепляться лишний раз к мужчинам - они в этот день подвержены плохому настроению. 9 мая считается днем обманов, поэтому лучше не жениться. Также нельзя гадать и предсказывать будущее.

Приметы на 9 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ясно и много росы – ждите большого урожая огурцов;

- кукушка кукует часто и громко – скоро наступит хорошая летняя погода;

- ветер в течение дня усиливается, а к вечеру, наоборот, ослабевает – будет ясная и устойчивая погода.

9 мая именины

Именины у Василия, Глафиры, Степана, Петра, Ивана и Николая.