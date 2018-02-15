Во Львове произошел пожар в горстрое (фото)

Площадь пожара около 400 квадратных метров, пострадавших нет.

Во Львове произошел пожар в многоэтажном офисе на ул. Зеленой.

По сообщениям ГСЧС Львовщины, пожар ликвидировали полтора часа, на месте работали 30 спасателей. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Площадь пожара около 400 м2, пострадавших нет. Людей, находившихся в здании эвакуировали.

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"Пожар возник в офисе «Львовгорстрой» на ул. Зеленая, 238. Пока не известна причина возгорания и объем нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

Ранее в студенческом общежитии в Ужгороде произошел пожар.