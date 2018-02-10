В Одессе полиция задержала мужчину, подозреваемого в "минировании" McDonald's

14:26, 10 февраля 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции Одессы, информация о минировании здания McDonald's по улице Пантелеймоновской, рядом с Привокзальной площадью, поступила 10 февраля в 00.40.

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«На место выехали специалисты- взрывотехники, посетителей и персонал заведения эвакуировали. Однако взрывчатка ни в помещении, ни на прилегающей территории не обнаружена», - говорится в сообщении.

Позже, в ночь на 10 февраля, полицейские задержали звонившего мужчину. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств и личности подозреваемого.

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Теги: #полиция одессы#минирование в Одессе#минирование McDonald's