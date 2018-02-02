"Война заберет самых агрессивных": "свободовец" Леонов набросился на скандального журналиста Коцабу в прямом эфире (видео)

Экс-депутата от фракции "Свобода" возмутило высказывание Коцабы о том, что война на Донбассе "заберет самых агрессивных".

Бывший народный депутат от "ВО "Свобода" Эдуард Леонов и журналист Руслан Коцаба едва не подрались в прямом эфире.

Инцидент произошел во время передачи "Відкритим текстом" в эфире "ЧП.INFO". Телеканал на своем YouTube-канале выложил видео произошедшего.

Леонов сказал, что все, кто не за Украину - ее враги, поэтому "никакие "портновы" и "германы" не должны присутствовать на украинском телевидении.

На это Коцаба ответил, что война не только на Донбассе и она "заберет самых агрессивных". Леонов стал кричать: "Что ты такое говоришь? Ты - урод моральный... Я тебе морду сейчас буду бить".

После этого свободевец стал хватать скандального журналиста за одежду и предлагать выйти из студии.

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"По правде говоря, я долго думал, приглашать ли Руслана Коцабу на эфир, или нет. Решил так, раз суд оправдал человека, значит как бы я лично к нему не относился, право выступить он имеет. Тем более, и оппонента подобрали ему серьезного - Эдуард Леонов. Что из этого вышло под самый финал программы - можете посмотреть...", - написал ведущий Александр Васильев.

Комментируя инцидент, Коцаба на своей странице в Facebook заявил, что "никакой драки не было".

"Такое часто случается с ультрарадикалами, когда те попадают в объектив видеокамеры — словно чертик в них вселяется! А в фойе, где не было камер, вспыльчивый свободовец понял, что "жизнь богаче", и я могу дать неакцентированную, но качественную "двоечку", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева член "Правого сектора" ударил скандального журналиста Коцабу в лицо во время съемки.