Стало известно о предсмертной записке застрелившегося в Северодонецке нацгвардейца

Нацгвардеец, который на посту в облсуде Луганской области покончил жизнь самоубийством, оставил предсмертную записку.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Читайте такжеВ Днепре солдат-срочник застрелился из автомата - СМИ

"Во время осмотра места происшествия была найдена в вещах военнослужащего предсмертная записка. Все обстоятельства произошедшего (мотивы, почему парень так поступил) все равно будут выяснять. Мы должны быть уверенными в том, что это именно самоубийство", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, в Северодонецке Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Досудебное следствие пока будут осуществлять следователи полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.