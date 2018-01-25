Стало известно о предсмертной записке застрелившегося в Северодонецке нацгвардейца

16:16, 25 января 2018
Происшествия
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Пока устанавливаются все обстоятельства и мотивы трагедии в облсуде Луганской области.

Нацгвардеец покончил жизнь самоубийством / фото УНИАН

Нацгвардеец, который на посту в облсуде Луганской области покончил жизнь самоубийством, оставил предсмертную записку.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

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"Во время осмотра места происшествия была найдена в вещах военнослужащего предсмертная записка. Все обстоятельства произошедшего (мотивы, почему парень так поступил) все равно будут выяснять. Мы должны быть уверенными в том, что это именно самоубийство", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, в Северодонецке Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Досудебное следствие пока будут осуществлять следователи полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

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