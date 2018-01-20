В Афинах произошла попытка атаки на посольство Украины
По словам Климкина, в результате инцидента никто не пострадал.
В Афинах произошла попытка атаки на посольство Украины в Греции бутылками с зажигательной смесью.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал», - отметил он.
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При этом, по словам министра, Украина договорилась с греками о взаимодействии и круглосуточной охране украинского дипломатического представительства.
«Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», - добавил он.
Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточную охрану. Заботимся о безопасности и употребляем мероприятий во всех странах.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 20, 2018