В Афинах произошла попытка атаки на посольство Украины в Греции бутылками с зажигательной смесью.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал», - отметил он.

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При этом, по словам министра, Украина договорилась с греками о взаимодействии и круглосуточной охране украинского дипломатического представительства.

«Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», - добавил он.