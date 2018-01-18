Смертельный переход: половина ДТП в Украине происходит на "зебрах" (видео)

Ежегодно на украинских дорогах гибнет пять тысяч человек, треть - пешеходы. Об этом сообщает ТСН.

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Половина смертельных аварий происходит на пешеходных переходах. Среди причин эксперты называют неправильное их обустройство.

Только в столице опасных зебр больше сотни.