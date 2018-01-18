Смертельный переход: половина ДТП в Украине происходит на "зебрах" (видео)

13:11, 18 января 2018
Происшествия
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Среди причин эксперты называют неправильное обустройство пешеходных переходов.

Ежегодно на украинских дорогах гибнет пять тысяч человек, треть - пешеходы. Об этом сообщает ТСН.

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Половина смертельных аварий происходит на пешеходных переходах. Среди причин эксперты называют неправильное их обустройство.

Только в столице опасных зебр больше сотни.

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Теги: #ДТП в Украине статистика