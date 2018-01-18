Смертельный переход: половина ДТП в Украине происходит на "зебрах" (видео)
13:11, 18 января 2018Происшествия
350 0
Среди причин эксперты называют неправильное обустройство пешеходных переходов.
Ежегодно на украинских дорогах гибнет пять тысяч человек, треть - пешеходы. Об этом сообщает ТСН.
Читайте такжеВ заторе на дороге Одесса-Киев находятся почти 100 автомобилей
Половина смертельных аварий происходит на пешеходных переходах. Среди причин эксперты называют неправильное их обустройство.
Только в столице опасных зебр больше сотни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter