Полиция начала расследование по факту бездействия пьяных врачей "скорой" в Одессе

Полиция Одессы открыла уголовное производство по факту бездействия медиков "скорой помощи", что повлекло смерть больного.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"В настоящее время, по факту резонансных событий с участием бригады скорой помощи, открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 139 УК Украины (неоказание помощи больному медработником)", - говорится в сообщении.

Напомним, что против фельдшера и врача бригады "скорой помощи" были составлены также протоколы об административных правонарушениях за хулиганство, распитие алкоголя в общественном месте и сопротивление представителям правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 января возле железнодорожного вокзала Одессы полиция обнаружила мужчину, который вел себя неадекватно. Придя к нему милиционер выяснил, что мужчина плохо себя чувствует, и вызвал ему "скорую". Однако приехав на вызов, врачи не оказали нужной помощи, в результате чего мужчина скончался.