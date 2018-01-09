В Украине на минувшей неделе в результате пожаров погибли почти 60 человек

В Украине на минувшей неделе в результате пожаров погибли 58 человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в общей сложности с 1 по 7 января подразделения ГСЧС ликвидировали 811 пожаров, на которых спасено 35 человек.

Ориентировочный ущерб от пожаров, согласно оперативным данным, составляет 3 млн 833 тыс. грн.

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Также сообщается, что в течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли три человека. Всего в Украине зарегистрировано 977 чрезвычайных происшествий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасено 65 человек.

Кроме того, с начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 113 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тысячу 120 взрывоопасных предметов.

Также на минувшей неделе на водных объектах погибли пять человек.