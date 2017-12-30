В Днепре пьяный мужчина ворвался к соседям и взял женщину в заложницы (видео)

В Днепре патрульные освободили пенсионерку, которую захватил нетрезвый мужчина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он внезапно ворвался в частный дом, разбил окно и начал угрожать двум женщинам. Хозяйка успела убежать на улицу, а вот ее гостья - нет.

Читайте такжеИз здания почты в Харькове вывели женщин и детей, мужчины остаются в заложниках

Пьяный мужчина, живущий по соседству, с заложницей заперся изнутри, схватил нож и включил газовую плиту. Конкретных требований не выдвигал, но периодически угрожал наложить на себя руки.

Переговоры полицейских с ним длились более часа. Наконец, копы увидели открытое окно с другой стороны дома, залезли в дом и скрутили нападавшего.

Заложница отделалась испугом.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове неизвестный забаррикадировался в здании отделения «Укрпошты», захватив в заложники девять взрослых и двух детей. По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть удерживаемых людей - двух детей и трех женщин.