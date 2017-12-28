Суд восстановил в должности подозреваемого по делу о стрельбе в Княжичах полицейского Куряту

Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-начальника управления уголовного розыска Национальной полиции Киева Леонида Куряту, который проходит в качестве подозреваемого по делу о стрельбе в селе Княжичи Киевской области.

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Как сообщает Радио Свобода, соответствующее решение суда от 20 декабря обнародовано в Едином реестре судебных решений.

«Признать противоправным и отменить приказ главного управления Национальной полиции Украины в Киеве от 27 января 2017 года в части увольнения со службы в полиции... полковника полиции с должности начальника управления уголовного розыска главного управления Национальной полиции Украины в Киеве», - говорится в решении суда.

Суд также обязал управление Национальной полиции выплатить Куряте заработную плату в размере 104 701 гривен без вычета налогов и обязательных платежей.

В полиции сообщали, что Курята «непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции, руководителей оперативной службы, которые не обеспечили должной коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 работников полиции.

Было открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По результатам служебной проверки из рядов Нацполиции были уволены семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.