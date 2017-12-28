"Перебитые до костей руки и порезанная голова": на Киевщине нашли мертвым 23-летнего контрактника

В Гостомеле Киевской области, умер 23-летний контрактный военный Юрий Минюк. Трагедия произошла накануне Рождества, 24 декабря.

Как сообщает ТСН, в тот день родителям позвонили и сказали, что их сын повесился. Уже впоследствии, в полиции эту версию опровергли и отметили, что на теле было множество синяков, ран и порезов.

Родственники погибшего военного бьют тревогу, поскольку многие детали не сходятся в деле и они уверены, что молодой парень не мог этого сделать, поскольку у него не было конфликтов и накануне он общался с родителями.

Родственница погибшего Надежда рассказала, что ее муж тоже военнослужащий, поэтому ему удалось узнать все подробности.

Известно, что Юра служил в военной части 3018, которая расположена в Гостомеле. В части рассказали, что у Юры была сильно порезана рука на запястье, локти и на шее были найдены многочисленные порезы.

“Вообще удивительно, как это и на шее и на руках такие сильные порезы. Но все это сразу нам не сказали, мол, чтобы мама не переживала. Поскольку праздник был в понедельник, тело должны были забрать во вторник. В Киеве есть родной дядя у них, он и забрал тело. Всем плохо, сестру в больницу с сердцем забрали, а мать сознание там теряла. Юре было всего 23 года. Юра раньше был в Ровно на срочной службе, а четыре месяца назад он перевелся в Гостомель. Также выяснилось от прокурора, который был на месте происшествия, его нашли в ванной в общежитии и там все вроде бы чисто и хорошо”, – рассказала родственница погибшего.

Вчера, 27 декабря, был похороны. Надежде позвонила свекровь и рассказала, что уже на кладбище открывали руку Юры и смотрели на травмы.

“На кладбище они решили взглянуть на ту руку, а там был гипс. Поверх гипса был еще какой-то скотч, сами руки были перебиты до костей, его ножом, топором или еще чем-то били, неизвестно, но очень глубокие раны. И еще голова была изрезана, словно от уха до уха”, – добавила Надежда.

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Пока неизвестна причина, по которой это могло произойти. Одна из возможных причин – это деньги. По словам родственников, у Юры на карте в эти дни было около 20 тысяч гривень.

Еще Надежда отметила, что у Юры была порезана левая рука, хотя сам он левша и это все не очень сходится: “Он правой вообще ничего не делает и ничего не держит”.

По словам матери Юрия, односельчанин, который к нему недавно перевелся, всегда ходил возле Юры.

“На допросе, парень сначала сказал, что был на дежурстве, а потом сказал, что его не было вообще в Гостомеле. Он всегда разное говорил. За Юрой еще ходил какой-то солдат и не давал ему прохода, может вот у них и произошел какой-то конфликт”, – добавила Надежда.

В военной части №3018 подтвердили, что действительно произошел такой инцидент, однако больше подробностей там не сообщили, поскольку еще идет следствие.

“Это произошло не в военной части, а по месту жительства. Наши контрактники проживают не здесь. Никаких открытых конфликтов, споров и прочего у него не было. Сейчас я не могу что-то конкретно и окончательно сказать, поскольку идет следствие”, – отметил пресс-секретарь.

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Муж сестры умершего Сергей также рассказал, что сейчас есть много неточностей в деле, поэтому считать это самоубийством нельзя.

“Никто не верит, что это могло быть самоубийство. Сейчас идет следствие по статье 115 “Умышленное убийство”. Матери звонили и говорили, что будет следствие, поскольку пока неизвестно, было ли это убийство или самоубийство. В медэкспертизе было указано, что у него были множественные раны руки, и перерезана артерия. Вообще не сходится, что он был левшой, а порезанная вся левая рука, он по жизни вообще ничего в правой руке не держал”, – добавил Сергей.

Сергей отметил, что люди, которые его нашли, сказали, что он был закрыт изнутри, однако его потом открыли с другой стороны.

“Последний раз мать говорила с Юрой в пятницу (это за два дня до его смерти) и он ей сказал, что им какую-то премию дали. К нему еще тогда какой-то парень подошел и начал его трогать за то, почему это ему премию не дали, а Юре дали. На выходных он должен был там ехать в АТО, но не поехал. Друг Юры, который его и нашел, он должен был идти с ним в тот день в магазин скупаться, потому что Юре надо было ехать в АТО”, – добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине зарезали бойца АТО. Инцидент произошел в городе Кагарлык между родными братьями и компанией молодых мужчин. Во время драки один из нападавших выхватил нож, нанес им проникающих ранений старшему из братьев.