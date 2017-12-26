Во всем Львове из-за сбоя системы прозвучали сирены

Во Львове вечером 25 декабря сработали сирены. Их звучание было слышно по всему городу.

«По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры Укртелекома. Сейчас на место собирают специалистов и выясняют причины ситуации», — сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета.

По состоянию на 23 часа вечера подтверждена информация о несанкционированном запуске. Проводится расследование, вызваны специалисты Укртелеком.