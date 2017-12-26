Во всем Львове из-за сбоя системы прозвучали сирены
01:49, 26 декабря 2017Происшествия
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По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры Укртелекома, из-за чего жители города были озадачены сигналом сирен.
Сирены прозвучали на весь Львов / Фото lviv.tv
Во Львове вечером 25 декабря сработали сирены. Их звучание было слышно по всему городу.
«По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры Укртелекома. Сейчас на место собирают специалистов и выясняют причины ситуации», — сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета.
По состоянию на 23 часа вечера подтверждена информация о несанкционированном запуске. Проводится расследование, вызваны специалисты Укртелеком.
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