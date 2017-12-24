Во Львове столкнулись автомобиль и "скорая", пострадали три человека

Во Львове сегодня, 24 декабря, в результате столкновения автомобиля Geely с микроавтобусом скорой помощи получили травмы три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, дорожно-транспортное происшествие произошло около 01.06 на ул. Городоцкой возле Мотозавода.

Иномарка столкнулась с автомобилем скорой помощи, от удара карета с медиками перевернулась. С места ДТП в больницу были доставлены трое пострадавших, у всех - травмы средней степени тяжести.

Кто именно пострадал и были ли на момент столкновения в карете «скорой» пациенты - во львовской мэрии не сообщают.

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Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «на ул. Городоцкой пьяный водитель за рулем Geely въехал в авто скорой помощи. Вследствие удара автомобиль «скорой» перевернулся.

Как сообщает Зинкевич, по словам водителя, который двигался позади Geely, скорость иномарки была более 120 км/ч.

«Говорят свидетели, что водитель «Geely» визуально был пьян. Также есть пострадавшие, но все живы. Около 02.30 водитель Geely покинул самостоятельно больницу на Топольной, сейчас его разыскивает полиция. Особые приметы: разбитое лицо, хромает на одну ногу», - сообщил Зинкевич.

В дальнейшем он уточнил, что в 03.20 сбежавшего из больницы водителя, обнаружили возле супермаркета «АТБ» на ул. Петлюры во Львове и сообщили об этом полиции.

В Нацполиции области сообщили, что в настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.