В Сумах направили в суд дело экс-депутата, который демонстрировал детям свой половой орган

Сумской местной прокуратурой утвержден и сегодня, 21 декабря, направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, бывшего депутата областного совета (2006 г.), действия которого квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетних) УК Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Читайте такжеЭкс-депутата Сумского облсовета задержали за развращение несовершеннолетних и финансовые махинации

Согласно сообщению, досудебным расследованием установлено, что 7 июля 43-летний обвиняемый, находясь во дворе многоэтажного дома по ул. Ковпака в г. Сумы, предлагал малолетним детям подойти к его автомобилю, за что обещал 100 гривен. Заинтересованным таким предложением детям мужчина демонстрировал свой обнаженный половой орган.

«В тот же день извращенец повторил подобные действия с детьми на ул. Романа Атаманюка. Потерпевшими от таких действий обвиняемого признаны два мальчика и две девочки в возрасте от 7 до 10 лет», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, в отношении указанного лица уже идет судебное разбирательство за совершение ряда преступлений, направленных на уклонение от уплаты налогов. По ходатайству прокуратуры обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако он освободился под залог в размере 135 тысяч грн.

За развращение малолетних подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября на железнодорожном вокзале в г. Мариуполь Донецкой области правоохранители задержали бывшего депутата Сумского облсовета, который полицией Сумской области был объявлен в розыск по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетних детей и в ряде преступлений, направленных на уклонение от уплаты налогов.

22 сентября около двух часов ночи Ковпаковский районный суд г. Сумы взял под стражу экс-депутата с возможностью внесения залога. Кроме того, брату экс-депутата, который препятствовал полицейским, вручили уведомление о подозрении по статье «Умышленное причинение работнику правоохранительных органов телесных повреждений» Уголовного кодекса Украины.

25 сентября экс-депутата Сумского облсовета, которого подозревают в развращении малолетних, освободили под залог в сумме 134,8 тыс. грн.