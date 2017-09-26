В Сумах подозреваемого в растлении детей экс-депутата облсовета освободили под залог

В Сумах бывшего депутата Сумского областного совета, которого подозревают в развращении малолетних, освободили под залог в размере 134 тыс. 800 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, соответствующее решение Ковпаковский районный суд г. Сумы вынес 25 сентября.

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По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Натальи Науменко, на это решение прокуратурой подана апелляционная жалоба.

«Мы настаиваем на увеличении залога на сумму более полумиллиона гривень, судебное заседание еще не назначено», - отметила Науменко.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября на железнодорожном вокзале в г. Мариуполь Донецкой области правоохранители задержали бывшего депутата Сумского облсовета, который полицией Сумской области был объявлен в розыск по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетних детей и в ряде преступлений, направленных на уклонение от уплаты налогов.

По данным СМИ со ссылкой на следствие, 7 июля 42-летний подозреваемый предлагал маленьким детям подойти к его авто и за 100 гривен посмотреть на его обнаженный половой орган. В тот же день извращенец повторил подобные действия.

22 сентября Ковпаковский районный суд г. Сумы взял под стражу экс-депутата с возможностью внесения залога в 123 тыс. грн. За развращение малолетних подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.