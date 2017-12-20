В Ивано-Франковске на открытии новогодней елки в лицо девушке попала петарда
11:11, 20 декабря 2017Происшествия
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17-летнюю девушку с травмами головы срочно госпитализировали.
Инцидент произошел около 19 часов / "Фиртка"
В Ивано-Франковске вчера во время открытия новогодней елки на площади Вечевой майдан праздничным фейерверком была травмирована 17-летняя девушка. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
В 17-летнюю студентку попал фейерверк во время открытия главной елки в Ивано-Франковске
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Отмечается, что около 19.10 во время проведения мероприятий по открытию новогодней елки часть праздничного фейерверка попала в голову гражданке 2000 г.р., жительницы с. Головы Верховинского района.
Пострадавшая с травмами головы госпитализирована в Ивано-Франковскую ОДКБ.
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