В Ивано-Франковске на открытии новогодней елки в лицо девушке попала петарда

В Ивано-Франковске вчера во время открытия новогодней елки на площади Вечевой майдан праздничным фейерверком была травмирована 17-летняя девушка. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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Отмечается, что около 19.10 во время проведения мероприятий по открытию новогодней елки часть праздничного фейерверка попала в голову гражданке 2000 г.р., жительницы с. Головы Верховинского района.

Пострадавшая с травмами головы госпитализирована в Ивано-Франковскую ОДКБ.

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