В Житомире из-за гибели воина АТО перенесли торжества и театрализованное зрелище ко Дню святого Николая

Сегодня в Житомире из-за гибели земляка в зоне АТО перенесли торжества и театрализованное зрелище ко Дню святого Николая. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"В связи с гибелью в зоне АТО старшего солдата 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск Артема Гульцо, торжества и театрализованное зрелище ко Дню Святого Николая переносятся. Состоится только зажжение новогодней елки", - сказано в сообщении.

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На когда переносятся торжества, пока не указывается.

Также власти города призвала житомирян достойно почтить память Гульцо. Где и когда именно погиб солдат, и когда именно с ним прощаться, станет известно позже.