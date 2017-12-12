Украинцев нет среди пострадавших во время взрыва на газовой станции в Австрии

Украинцев нет среди пострадавших при взрыве на газораспределительной станции в Австрии.

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Об этом говорится в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

«Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших при взрыве на газовой станции в Австрии», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, как минимум один человек погиб в результате мощного взрыва на газораспределительной станции австрийской нефтегазовой компании OMV возле города Баумгартен-ан-дер-Марх, к востоку от Вены. 18 человек получили ранения. Всего на станции работали 50 человек.

Согласно информации полиции Австрии, причиной взрыва и пожара на самой газораспределительной станции Австрии стал технический сбой.