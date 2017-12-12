В Австрии на газопроводе прогремел взрыв: минимум один погибший (фото, видео)
МИД проверяет информацию о пострадавших в результате взрыва в Австрии украинцев
На газораспределительной станции австрийской нефтегазовой компании OMV у города Баумгартен-ан-дер-Марх, на восток от Вены произошел взрыв. В результате инцидента погиб минимум один человек.
Об этом сообщает Еuronews.
18 человек получили ранения. Ранее в полиции сообщали о 60 пострадавших.
Читайте такжеВ Китае произошел взрыв на химпредприятии, есть погибшие - СМИ
Согласно информации Heute взрыв был такой силы, что от огня плавились машины, которые стояли на парковке неподалеку. Туча дыма поднялась на 30-50 метров, очевидцам казалось, что произошла авиакатастрофа.
Министерство иностранных дел украины в Twitter сообщило, что на данный момент украинский консул проверяет информацию относительно пострадавших во время взрыва на газораспределительной станции в Австрии украинцев.
Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Нью-Йорке, на автостанции вблизи Таймс-сквера произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо человек.