В Австрии на газопроводе прогремел взрыв: минимум один погибший (фото, видео)

На газораспределительной станции австрийской нефтегазовой компании OMV у города Баумгартен-ан-дер-Марх, на восток от Вены произошел взрыв. В результате инцидента погиб минимум один человек.

Об этом сообщает Еuronews.

18 человек получили ранения. Ранее в полиции сообщали о 60 пострадавших.

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Согласно информации Heute взрыв был такой силы, что от огня плавились машины, которые стояли на парковке неподалеку. Туча дыма поднялась на 30-50 метров, очевидцам казалось, что произошла авиакатастрофа.

Министерство иностранных дел украины в Twitter сообщило, что на данный момент украинский консул проверяет информацию относительно пострадавших во время взрыва на газораспределительной станции в Австрии украинцев.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Нью-Йорке, на автостанции вблизи Таймс-сквера произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо человек.