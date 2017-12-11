В Одессе суд оставил в СИЗО подозреваемого в расстреле людей в баре "Беллини" в 2012 году

Апелляционный суд Одесской области оставил в СИЗО подозреваемого в расстреле людей в баре «Беллини» в 2012 году, обвинительный акт направлен на доработку.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, сегодня, 11 декабря, коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление Киевского районного суда Одессы от 19 октября. Суд первой инстанции, в частности, постановил вернуть прокурору для устранения недостатков обвинительный акт в отношении Владислава Андриевского, которому вменяют ряд статей Уголовного кодекса. Это ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести), ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений), ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и пр.

Основанием для возврата обвинительного акта стало несоответствие указанного процессуального документа требованиям ст. 291 УПК Украины, а именно: отсутствие формулировки обвинения, которое было выдвинуто Андреевскому.

Будучи несогласным с решением Киевского районного суда, прокурор подал апелляционную жалобу, в которой поставил вопрос об отмене указанного постановления. Кроме того, прокурор обратился в апелляционный суд с ходатайством о продлении Андриевскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заслушав стороны, исследовав материалы уголовного производства, коллегия судей отклонила апелляцию прокурора. Кроме того, постановлением апелляционного суда Андриевскому продлено содержание в СИЗО до 9 февраля 2018 года.

Как сообщал УНИАН, трагедия в одесском ночном клубе "Беллини" на Ришельевской разыгралась 9 декабря 2012 года. Полтавчанин Владислав Андриевский, затеявший драку и избитый местными завсегдатаями, решил отомстить. Спустя некоторое время после драки он вернулся в заведение и, открыв беспорядочный огонь из охотничьего карабина, убил двоих посетителей заведения, еще трое получили ранения.

Подозреваемые пытались скрыться с места преступления на автомобиле «Мерседес», но были задержаны.

Летом 2014 года Приморский райсуд Одессы приговорил к высшей мере наказания полтавчанина Андриевского, застрелившего двух человек в ночном клубе, к пожизненному заключению. Второй полтавчанин, Роман Сохань, обвиняемый в укрывательстве (ч.1 ст.396 – «Сокрытие преступления» УК Украины) Андриевского, приговорен к трем годам лишения свободы, но амнистирован.

Кроме того, суд, удовлетворив гражданский иск потерпевших (семьи погибших), обязал Андриевского выплатить им моральный и материальный ущерб в размере 12 млн грн.

Но 31 января 2017 года коллегия Высшего специализированного суда по уголовным делам приняла решение об отмене решений судов первой и второй инстанций, дело вернули в Одессу на пересмотр.