В Днепре задержали мошенников, продавших фальшивых талонов на топливо на полтора миллиона гривень

В Днепре 6 ноября правоохранители задержали двух злоумышленников, которые продали гражданам фальшивые карточки на горючее на сумму почти 1,5 млн грн.

Читайте такжеВ Киеве мошенники продают фальшивые места в очереди за биометрическими паспортами (видео)Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, 7 ноября задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество, совершенное в крупных размерах").

Установлено, что с начала 2017 года 25-летний молодой человек вместе с 27-летним приятелем изготовляли и реализовывали потребителям фальшивые карты для покупки горюче-смазочных материалов на АЗС. Злоумышленники действовали на территории нескольких областей Украины.

Отмечается, что выйти на след мошенников помог один из потерпевших, который приобрел у них карточки на горючее на сумму более 400 тыс. грн.

Злоумышленники были задержаны во время оперативной закупки фальшивых карточек правоохранителями.

Сейчас решается вопрос об избрании мошенникам меры пресечения в виде содержания под стражей.