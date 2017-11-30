В маленьком городке Винницкой области после серии самоубийств повесилась 22-летняя учительница

В небольшом городе Погребище Винницкой области меньше чем за месяц произошло сразу три самоубийства подростков.

Местные жители еще тогда забили тревогу, не выпускали детей из дома и говорили, что все это - деяния дьявола, передает 33kanal.

В минувший вторник в Погребище снова произошло самоубийство. На этот раз из жизни ушла 22-летняя Вита Воловикова. Она недавно вышла замуж за местного. Он — родной дядя третьей жертвы самоубийства — Вадима Протопиша.

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В последнее время, по словам местных, Вита пережила несколько стрессовых ситуаций. Известно, что девушка повесилась в гараже. У нее было две записки. В одной Вита просила прощения за этот роковой шаг, в другой — просила никого не винить в смерти.

На теле признаков насильственной смерти не обнаружено, в настоящее время открыто уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой "самоубийство".

Девушка очень мечтала о ребенке, в сентябре забеременела, но плод замер. Это могло подорвать ее состояние. Добавились и семейные неурядицы с мужем. Скорее всего, пишут СМИ, все эти факторы и привели к самоубийству.

Как сообщал УНИАН, в центре Львова 20-летний парень совершил самоубийство, выпрыгнув из окна пятого этажа.