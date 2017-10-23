В маленьком городке в Винницкой области повесились трое подростков, местные говорят о "деяниях дьявола"

В небольшом городе Погребище Винницкой области меньше чем за месяц произошло сразу три самоубийства подростков. Местные жители бьют тревогу, не выпускают детей из дома и считают, что все это - проявления дьявола.

Журналисты связались с полицией, знакомыми и друзьями подростков и местной жительницей Погребища Надеждой, которая рассказала, что люди в городе действительно напуганы и для такого небольшого населенного пункта это большая трагедия, передает ТСН.

Влад Марнопольский 17 сентября ушел из дома и в ночь на 18 сентября совершил самоубийство. Парню было всего 17 лет, он учился в медицинском училище и должен был стать врачом, как и его родители. Мама Влада работает в местной поликлинике стоматологом.

По словам начальника Погребищенского отделения полиции Владимира Гавриша, уголовное производство в отношении Марнопольского было закрыто, поскольку было установлено, что самоубийство он совершил сам.

“Никто ему не помогал и другие версии не были подтверждены. Склонение его к совершению самоубийства не подтвердилось. Предсмертной записки также не было выявлено”, – отметили в полиции.

Начальник полиции рассказал, что Влад был в гостях у друзей, потом пришел домой, мать его видела и они общались. Никаких телесных повреждений у него не было. Он лег спать, а перед этим еще сказал, что у него утром есть какие-то планы. Уже утром мать проснулась и увидела открытые двери на улицу, поскольку парень занимался спортом, она подумала, что сын пошел на перекладину. Но оказалось, что это был суицид. Парень повесился на турнике во дворе.

“Было обнаружено у него в крови 1,4 промилле алкоголя. Когда они отдыхали с друзьями, то он употреблял спиртные напитки, но когда они общались с матерью, то она отметила, что сын был нормальный и адекватный – это с ее слов”, – добавил Гавриш.

Влад был отличником в медицинском колледже. Если говорить о его общении с друзьями, то у него не было никаких конфликтов и драк.

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“Это такой возраст и период, что, возможно, там что-то с девушками происходило и это стало причиной. В колледже с воспитателями и с матерью мы пообщались, и никто ничего не может сказать”, – рассказали в полиции.

Подтвердили факт, что у Марнопольского дома было найдено еще две веревки с удавками и узлами. Следствие считает, что он просто тренировался вязать узлы перед самоубийством.

Стоит отметить, что Марнопольский был подписан в Сети на разные группы с негативным контентом, который и мог натолкнуть подростка на смерть.

Второй случай произошел 7 октября, менее чем через три недели после первого самоубийства. 18-летний Юрий Мельник в социальных сетях зарегистрирован не был и с Марнопольским знаком не был и они даже не общались.

Если Марнопольський мог совершить самоубийство под влиянием социальных сетей, то смерть Мельника - полная загадка. В полиции сейчас открыто уголовное производство и продолжается следствие.

"В отношении Мельника, я не могу утверждать, но он также вынашивал такие идеи относительно самоубийства. Он рассказывал друзьям, чтобы под машину прыгнуть и такое подобное. То есть, наклонности у него прослеживаются. Причины самоубийства Мельника пока нет, мы ждем заключений всех экспертиз. Мельник вышел из дома в вечернее время и был с друзьями где-то в развлекательном заведении, а когда вернулся, то общался с родителями и все было хорошо. Его телефон также смотрели, и ничего такого, что могло бы подтолкнуть его к суициду нет", – рассказали в полиции.

Третий парень – 18-летний Вадим Протопиш. Он был одноклассником Юрия Мельника. Последние два года учился в Виннице, у него была девушка, с которой они были вместе около года, однако потом они разошлись, что, возможно и стало причиной самоубийства.

"Родителей не устраивали их отношения и они его забрали и он поступил в Черкасское заведение и учился он на спасателя ГСЧС. Он приехал на похороны своего одноклассника, а потом встретился со своими знакомыми в Погребище, и когда они там отдыхали, он увидел эту девушку. Они тогда уже как 2-3 недели находились в сложных взаимоотношениях и у них произошел конфликт. Вадим начал к ней подходить и выяснять отношения. Друзья его забрали оттуда и отвезли домой. Когда он был уже дома, позвонил своему товарищу и сказал, что будет третьим. Этот товарищ перепугался и начал звонить всем друзьям и знакомым, потому что номера телефона родителей у него не было. Ну вот, как они все прибежали к нему домой то уже было поздно, и он повесился", – добавил Гавриш.

Начальник полиции отмечает, что здесь есть хоть какая-то причина – это конфликт с девушкой, а по поводу первых двух ребят пока непонятно. Поэтому сейчас ожидаются результаты экспертизы.

Слухи настолько расползлись по маленькому городу, что некоторые начали говорить, что вроде, все ребята повесились в полнолуние, и здесь есть проявления деяний дьявола, однако, как уверяет полиция, это неправда.

Тем временем, учителя в школе говорят, что это секта, где проводятся манипуляции над детьми, и там влияют на их сознание. В полиции отметили, что были открыты уголовные производства, однако местные жители все равно очень напуганы.

Как сообщал УНИАН, в центре Львова 20-летний парень совершил самоубийство, выпрыгнув из окна пятого этажа.