Связали и с пакетом на голове вывезли за село: на Тернопольщине подростки "взяли в плен" школьника за долг в 15 гривень

На Тернопольщине школьники, чтобы запугать товарища, связали его и с пакетом на голове вывезли за село.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, четверо несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет и 19-летний водитель иномарки совершили хулиганские действия и незаконно лишили свободы восьмиклассника из села Садки из-за того, что тот якобы два года не отдавал семикласснику долг в 15 грн.

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Один из злоумышленников договорился с потерпевшим встретиться возле клуба. Там вроде захотел в туалет, а восьмиклассника попросил подождать. Тогда на иномарке подъехали остальные. Среди белого дня школьника связали, на голову натянули полиэтиленовый пакет и засунули в машину.

Со слов пострадавшего, его вывезли на окраину села, напомнили о долге, а потом сказали, что все это шутки и в той же машине доставили обратно в деревню.

В отношении нападавших открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 146 (лишение свободы) УК.

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