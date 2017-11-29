Трасса на Чернигов превратилась в каток: столкнулись сразу 11 авто (видео)

В сети появилось видео с трассы под Черниговом, где столкнулись 11 автомобилей.

Свидетели, которые и выложили видео в соцсети, сообщают, что на протяжении 100 метров просто разбросаны по дороге 5 фур, 3 микроавтобуса, 2 легковушки и туристический автобус, передает ТСН.

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Вину водители возлагают на гололед и "ледяной дождь". Техники с песчано-солевой смесью, по словам водителей, нет. Движение транспорта сильно затруднено.

Мокрый снег, дождь и опасная гололедица - такая сегодня погода в большинстве регионов Украины. Из-за тумана и скользких дорог на Полтавщине десятки автобусов не выпустили в рейс, в Киеве и пригороде пробки, движение почти парализовано из-за большого количества аварий. Нелегко сейчас и пешеходам.