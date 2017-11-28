Террор во 2 классе: поведение восьмилетнего мальчика, который держит в страхе всю школу в Киеве, показали на видео

Одноклассников ученика 2-Б класса школы №247 Артура родители уже не пускают в школу. Они боятся, что агрессивный мальчик набросится на их детей.

"Завтра придут дети, и где гарантия того, что не произойдет не просто какого-либо избиения, а несчастного случая?" – говорят родители в сюжете ТСН.

Поведение парня сняли на видео. На одной из записей парень швыряет книжки у одноклассников и учителей. На другой - учительница защищает собой детей, которых Артур пытается отлупить и сама получает тумаков. Также слышно, как парень ругается.

"Мы можем воспитывать словом, что мы и делаем, общаемся с отцом. Никакие просьбы сесть, успокоиться не работают", - говорит директор школы Татьяна Вишневская.

Учительница Артура рассказывает, что работает в школе 33 года. Такие слова от ребенка слышала – впервые.

"Очень колоритно так: разрежу живот, вытащу внутренние органы", - пересказывает слова ученика учительница.

Артуру сейчас восемь лет. Два года назад от гриппа умерла его мама. Он остался с отцом и бабушкой. Она в основном и занимается его воспитанием и каждый день забирает его со школы. С журналистом бабушка пообщалась, но перед тем вызвала полицию. Из-за того, что не хотят, чтобы их снимали. По мнению семьи, Артура сознательно провоцируют.

"Травят ребенка для того, чтобы сдачу давал", - уверена бабушка.

"Он говорит, что мы фальсифицируем поведение сына, что за этим стоит какой-то сговор. Он не хочет понимать, что его ребенок нуждается в срочной помощи или медицинского характера, или психологического характера", - говорят в школе.

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Отец Артура Роман не на камеру говорит, что видео, на котором его сын бьет сверстников и учителей - это монтаж. Школе и службам он не верит.

О ситуации в школе знают и в управлении образования, и в отделении по делам детей. И все практически в один голос признают, что в этой ситуации они беспомощны.

Несколько дней назад служба по делам детей подала на отца Артура в суд за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Первое заседание состоится уже в эту пятницу. Дело административное, поэтому, Роману может грозить лишь мизерный штраф.

Забрать ребенка для принудительной работы со специалистами можно только после минимум двух решений суда о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В ситуации с Артуром это может произойти в конце зимы. Заставить отца отвести ребенка к психологу ни один суд не сможет.

"Когда Артур рядом с отцом, он ведет себя нормально. Как только он остается вне отцовской опеки, его поведение становится агрессивным и неконтролируемым. Почему так происходит, к сожалению, мы - педагоги, а это могут сказать только специалисты", - говорят учителя.

В школе подозревают, что Артур может так себя вести, потому что дома терпит насилие. Евгений учится в 11 классе. Говорит, видел, как отец бил мальчика прямо на школьном крыльце. О насилии в этой семье на условиях анонимности рассказали и соседи, и родственники мальчика. Правда, ни один не написал об этом официального заявления. Говорят, просто боятся Романа. Поэтому ни одна служба факты избиения не проверяет.

Вынужденные каникулы для одноклассников Артура длятся уже почти неделю. Родители детей говорят – весь класс будет сидеть дома и дальше до тех пор, пока чиновники не найдут выход из ситуации.

Как сообщал УНИАН 22 ноября, в Киеве восьмилетний мальчик избивает сверстников, учителей и руководство школы - открыто 12 уголовных дел.