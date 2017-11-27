Под Харьковом мужчину насмерть сбила электричка

26 ноября около 00:52 28-летнего жителя города Южное сбила электричка. От полученных травм он погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

"Пока подробной информации о происшествии нет. Для того, чтобы определить был ли погибший пьяным, необходимо проводить экспертизу", - отметила пресс-секретарь ГУ НП в Харьковской области Ольга Грабар.

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Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

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