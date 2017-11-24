В Австралии женщину спасли из-под колес за мгновение до прибытия поезда (видео)

В сети появилось видео, как австралийку, которая, судя по всему, была пьяна, в последний момент спасли из-под колес прибывающего поезда. Об инциденте сообщил портал News.com.au.

На кадрах видно, как женщина пересекает пути и пытается забраться на платформу. В это время появляется поезд, движущийся на огромной скорости. К ней на помощь бросился стоящий рядом мужчина, а также несколько сотрудников охраны. В последний момент женщину удалось вытащить на платформу.

Как сообщал УНИАН, огромный паук "взял в заложники" австралийку в ее авто.