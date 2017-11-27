Задержавший сына нардепа Попова мужчина рассказал, как тот с подельником пытался ограбить магазин

15:54, 27 ноября 2017
Происшествия
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Задержавший подростка мужчина, не поверил, что это не шутка.

Сына Попова задержали / фото facebook.com/KyivOperativ

По словам участника событий, он не испугался, несмотря на приказ подростков посетителям магазина "лечь лицом в пол".

Один из участников задержания сына нардепа Попова Борис Опанасенко рассказал, как именно происходила попытка ограбления, передает Цензор.НЕТ.

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По словам мужчины, задержавшего подростка, изначально он вообще не поверил, что это не шутка. В момент, когда сын депутата вместе с подельником ворвались в магазин, он просто стоял у прилавка и покупал продукты.

"Первое, что я сказал ему: "Ты что клоун? Иди сюда!" - говорит Борис. - Я не знал, что это дети. Они же в балаклавах были".

По словам Опанасенко, он не испугался, несмотря на приказ подростков посетителям магазина "лечь лицом в пол". На такое неповиновение злоумышленники явно не рассчитывали.

Как сообщал УНИАН, 14-летний сын нардепа от "Радикальной партии" Игоря Попова был задержан на за разбойное нападение на продуктовый магазин.

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