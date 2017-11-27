Сын нардепа Попова может быть причастен еще к 5 ограблениям в Киеве - СМИ (фото)

14-летний сын нардепа от "Радикальной партии" Игоря Попова был задержан на за разбойное нападение на продуктовый магазин. По данным источников в полиции Киева, отпрыск депутата может быть причастен еще к 5 аналогичным налетам на небольшие продуктовые магазинчики, где как правило идет бойкая торговля, есть достаточно наличности, но охрана, сейф и тревожная кнопка отсутствуют. Об этом сообщает "Страна.ua".

В магазин забежали двое парней в масках. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрали выручку - всего 2 000 гривен. Одного из них удалось задержать покупателям.

Как сообщают оперативники оба задержанных похожи на лиц, на счету которых уже 5 аналогичных преступлений. Ввиду задержания депутатского сына на место выезжало руководство Оболонского управления полиции и столичного главка.

Сам народный депутат заявил, что все виновные в этом преступлении должны понести ответственность.

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"В тоже время, по данным наших источников, сейчас люди близкие к семье Попова пытаются договориться со следствием и прокуратурой, чтобы в суд направляли только один эпизод по Рокоссовского и не докручивали остальные. Что, естественно, повлияет на суровость приговора", - сказано в сообщении.

Согласно ч. 2 ст. 22 Уголовного кодекса уголовная ответственность за разбой наступает с 14 лет, то есть возраста которого уже достиг сын депутата. За групповой разбой по ч.2 ст.187 УК грозит наказание до 10 лет с конфискацией имущества.

Мотивом данного преступления, по мнению источников в полиции, могла быть простая малолетняя тяга к "блатной романтике", поскольку у Попова-младшего недостатка в деньгах не было.

О том же говорит и нардеп Антон Геращенко. "Действительно, пару лет назад мальчик начал меняться. У него появились новые знакомые, которые судя по всему вовлекли его в подобного рода криминальные вещи", – рассказал Геращенко.