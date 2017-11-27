Фура влетела в спальню супругов: на Львовщине грузовик врезался в забор и дом (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Зимней Воде на трассе Львов – Шегини. Водитель грузовика столкнулся с автомобилем Honda, протаранил кирпичный забор и врезался в частный жилой дом. Об этом пишет Zahid.net.

По словам инспектора патрульной полиции, который прибыл на место происшествия, водитель фуры не придерживался безопасной скорости и дистанции, и совершил столкновение.

«Женщина-водитель автомобиля Honda говорила предварительно, что она остановилась на светофоре, почувствовала удар в заднюю часть автомобиля после чего, вследствие удара, въехала в забор. Водитель грузового автомобиля говорит, что он притормаживал – не справился с управлением», – рассказал инспектор патрульной полиции.

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Водителя автомобиля Hondа сразу госпитализировали. Однако, по словам ее мужа, ее жизни ничего не угрожает. У нее шок и царапины на руках.

В момент аварии жильцов дома не было дома.

«Мы все были на работе. Фура влетела в комнату, где я с женой сплю. Повредился забор, ворота, тропинка, по которой я каждый день хожу на работу. И поврежден фасад. А внутри есть ли какие-то трещины не знаю, потому что там обои», – рассказал житель дома Маркиян Копийчак.

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