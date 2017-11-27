Неадекватные развлечения: во Львове молодчики на своем пути разбивали авто, ломали деревья и били людей (фото, видео)

Во Львове патрульные задержали молодых людей, которые разбивали на своем пути автомобили, ломали деревья и избили мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Так, в центре маста группа из трех лиц нанесла телесные повреждения 46-летнему гражданину во время драки, а дальше отправилась в направлении улицы Театральной. Именно там патрульные и обнаружили упомянутых лиц, они в этот момент крушили автомобили и ломали деревья в клумбах.

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"Один из них, как впоследствии выяснилось с камер видеонаблюдения, 20-летний юноша подбежал к инспектору и нанес ему удар в голову, вследствие чего патрульный получил телесное повреждение", - рассказали правоохранители.

Нападающего и его 22 и 24-летнего друзей задержали патрульные. Все они находились в неадекватном состоянии. Четыре владельцы автомобилей написали заявления о повреждении автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Киеве пассажир отказался оплатить проезд в такси и начал ссору, после чего ударил водителя по голове, сорвал с лобового стекла видеорегистратор и скрылся.