Акция под зданием Фонда соцстрахования: участники обвинили директора в краже средств на протезы АТОшникам (видео)

Возле здания Фонда социального страхования Украины проходит акция с требованием освободить от должности директора исполнительной дирекции Фонда Евгения Баженкова.

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Как передает корреспондент УНИАН, митингующие принесли с собой шины от автомобилей и выложили их перед входом в здание.

Часть из более чем 50 митингующих - в камуфляжной форме, они прикрывают лицо, при этом большинство держат в руках желто-голубые флаги.

Участники акции сообщили, что они представляют Союз ветеранов АТО и пришли требовать увольнения директора Фонда соцстрахования Евгения Баженкова.

В ответ на вопрос, почему именно они требуют уволить Баженкова, несколько митингующих заявили, что выступают за увольнение всех, кто ворует.

Также участники акции выкрикивают: «Где эта крыса, которая украла деньги на протезы ребятам?»

Один из участников протеста держит плакат с надписью: «Баженков украл деньги и возможность реабилитации воинов АТО».

Также возле здания находится руководитель Всеукраинского союза ветеранов АТО Илья Кива, который накануне анонсировал проведение этой акции.

Сейчас акция проходит без столкновений, вход в здание Фонда охраняют до 10 работников полиции.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в помещениях Фонда и по адресам проживания его должностных лиц правоохранители на основании постановлений суда провели обыски в рамках расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.