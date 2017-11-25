В Киеве на остановке общественного транспорта застрелился иностранец

21:04, 25 ноября 2017
Происшествия
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Причина, по которой мужчина решил свести счеты с жизнью, пока неизвестна.

УНИАН

В Киеве в Святошинском районе на одной из остановок общественного транспорта мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя.

Читайте такжеВ Киеве девушка выбросилась из окна из-за неразделенной любвиКак сообщает 112.ua, неизвестный, который, по неофициальной информации, является иностраным гражданином, достал пистолет и выстрелил в себя. Мужчине было 60 лет.

Он умер в карете скорой помощи.

По какой причине мужчина решил свести счеты с жизнью пока не сообщается.

Коммунальщики уже убрали следы крови.

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