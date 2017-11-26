В палаточном городке под Верховной Радой произошел пожар (фото)



В палаточном городке в Мариинском парке сгорела одна из палаток. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева в Facebook.

"В 9:40 правоохранители заметили задымление в палаточном городке возле Верховной Рады Украины. И полицейские, и спасатели, которые находились на дежурстве, сразу бросились туда, а затем потушили палатку, которая горела", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате случившегося никто не пострадал. По предварительной информации пожарных, возгорание началось от буржуйки, которая была там установлена.

Читайте такжеСоциолог назвала причины провала "Михо-Майдана"

Отметим, в центре Киева с 17 октября располагается палаточный городок сторонников лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Напомним, что под стенами Верховной Рады с 17 октября проходит акция протеста соратников экс-губернатора Одесской области, лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков. Митингуют в поддержку так называемой "большой политической реформы".