На Львовщине задержали работников "Укрзализныци", воровавших детали тоннами
Злоумышленников задержали во время похищения очередной партии деталей весом более 20 тонн.
На Львовщине правоохранители задержали группу воров, которые разворовывали имущество железной дороги. Как сообщили в пресс-службе полиции области, участники преступной группы похищали металл на одном из филиалов области ПАО «Укрзализныця».
«Как установили правоохранители, работники систематически похищали металлические части и механизмы, которые образовывались в процессе деятельности предприятия, после чего партиями вывозили их и реализовывали как лом черных и цветных металлов. Оперативники задокументировали незаконное завладение имуществом предприятия на сумму свыше 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.
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В субботу, 18 ноября, во время похищения очередной партии деталей весом более 20 тонн, были задержаны трое мужчин. Двое из них оказались работниками филиала.
Преступников задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 - кража Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до шести лет лишения свободы.
Устанавливается причастность других лиц, а также сеть сбыта похищенного имущества. Расследование продолжается.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-сентябре 2017 года, по международным стандартам финансовой отчетности, получила чистую прибыль в размере 80 миллионов гривень по сравнению с 5 миллиардами гривень убытка за аналогичный период прошлого года.