На Львовщине задержали работников "Укрзализныци", воровавших детали тоннами

На Львовщине правоохранители задержали группу воров, которые разворовывали имущество железной дороги. Как сообщили в пресс-службе полиции области, участники преступной группы похищали металл на одном из филиалов области ПАО «Укрзализныця».

«Как установили правоохранители, работники систематически похищали металлические части и механизмы, которые образовывались в процессе деятельности предприятия, после чего партиями вывозили их и реализовывали как лом черных и цветных металлов. Оперативники задокументировали незаконное завладение имуществом предприятия на сумму свыше 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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В субботу, 18 ноября, во время похищения очередной партии деталей весом более 20 тонн, были задержаны трое мужчин. Двое из них оказались работниками филиала.

Преступников задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 - кража Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до шести лет лишения свободы.

Устанавливается причастность других лиц, а также сеть сбыта похищенного имущества. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-сентябре 2017 года, по международным стандартам финансовой отчетности, получила чистую прибыль в размере 80 миллионов гривень по сравнению с 5 миллиардами гривень убытка за аналогичный период прошлого года.