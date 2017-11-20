В Киеве водитель врезался в забор и сбежал, оставив документы и даже не закрыв авто (фото)

Ночью в столице на Оболони произошло предположительно пьяное ДТП. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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"Тимошенко, 9, у Экомаркета водитель "Тойота" не справился с управлением, врезался в забор, уничтожив левую сторону авто и сбежал, оставив личные вещи, документы даже не закрыв авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуатор 30 минут не мог поднять авто из-за переднего поврежденного колеса.

Полиция уже "пробила" номера и узнала, где проживает владелец автомобиля.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате столкновения автобуса и иномарки пострадали 5 человек, еще один человек погиб.