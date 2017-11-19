На Житомирщине за сутки спасатели области ликвидировали три пожара на территории частных домовладений

На Житомирщине за сутки спасатели области ликвидировали 3 пожара на территории частных домовладений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении,18 ноября в 23:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного подворья в селе Дворище Хорошівського района.

На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачена крыша деревянной хозяйственной здания. Осложнялась ситуация тем, что чердак все было устлано сеном, которое также горело.

Усилиями пожарных в 23:44 пожар был локализован, а в 03:10 – ликвидирован. Специалисты ГСЧС не допустили распространения пламени в середину помещений здания и расположенный рядом жилой дом. Огнем уничтожена крыша и 5т сена, повреждены перекрытия.

Сейчас причина пожара, а также все обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами. Еще дважды за минувшие сутки спасатели области выезжали на тушение пожаров на территории частных домохозяйств в Коростенский и Беляевский районы.