Саакашвили заявил, что ночью его водителя жестоко избили

Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что в ночь на 19 ноября двое неизвестных встретили его водителя Владимира возле дома и жестоко избили. Об этом он написал на странице в Facebook.

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"После того как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только с моим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью двое неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили. Владимир вспоминает, что узнал две припаркованные машины, которые обычно за нами ездят, и он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда", – сообщил Саакашвили.

Он добавил, что жена водителя позвонила ему из Одессы. Они вызвали скорую помощь и полицию. В больнице у Владимира диагностировали тяжелое сотрясение мозга, сообщил политик.

Напомним, ранее Саакашвили сообщал, что в аэропорту "Борисполь" задержали его 11-летнего сына.