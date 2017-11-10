Саакашвили утверждает, что в аэропорту "Борисполь" задержали его 11-летнего сына

Экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили утверждает, что в аэропорту "Борисполь" задержан его несовершеннолетний сын и сотрудник грузинской службы государственной охраны, который его сопровождает в путешествии в Украину.

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Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

"Два часа назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11-летнего сына и сотрудника грузинской службы государственной охраны, который его сопровождал. Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять, что происходит", - говорится в заметке.