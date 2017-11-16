На Львовщине столкнулись два автобуса

Автопроисшествие произошло сегодня, 16-го ноября, около девяти утра на трассе Дрогобыч – Стрый в селе Верхние Гаи, Дрогобычского района. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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По предварительным данным правоохранителей, за рулем рейсового автобуса «Стрый – Дрогобыч» был 28-летний житель Дрогобычского района. Он не выбрал безопасной скорости движения, не придерживался дистанции и столкнулся с другим автобусом «Трускавец – Ковель».

В аварии пострадала пассажирка одного из автобусов, 31-летняя стриянка. Медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму.

Обстоятельства ДТП выясняются, решается вопрос об открытии уголовного производства.