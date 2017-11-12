Смертельное ДТП на Черниговщине: двое людей погибли, еще двое травмированы
Авария произошла на дороге Чернигов-Десна-Вышгород.
На Черниговщине в ДТП два человека погибли, еще двое - травмированы.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в области, вчера в Черниговский отдела полиции поступило сообщение, что на дороге Чернигов-Десна-Вышгород произошло дорожно-транспортное происшествие.
Следственно-оперативной группой было установлено, что водитель автомобиля Nissan Pathfinder, житель г.Чернигов, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099», которым управлял также черниговчанин.
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В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ 21099» и его пассажир погибли на месте происшествия.
Водитель Nissan Pathfinder получил ушибы и перелом бедра и был доставлен в больницу, пассажир этого автомобиля также доставлен в больницу.
Открыто уголовное производство, ведется расследование.